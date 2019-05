Elba Esther Gordillo no podrá volver a dirigir el SNTE

Agencias

México.- Pese a que la maestra Elba Esther Gordillo está absuelta de los delitos de los que se le acusaban no podrá volver a gobernar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así lo afirmó Alfonso Cepeda, secretario general del Sindicato.

El pasado 7 de abril, Esther Gordillo anunció durante un evento que buscará nuevamente la dirigencia de los maestros.

Existen estatutos que impedirían la reelección de la "maestra", explicó Alfonso Cepeda.

"Hay cosas que no pueden regresar. En primer término, no tenemos la reelección en nuestro estatuto: nadie puede reelegirse a un cargo del consejo nacional. Creo que no sería estatutariamente válido”, señaló el secretario general.

Sobre el posible regreso de Gordillo, subrayó que hay una nueva generación de dirigentes y "no hay tiempo para el pasado”.

El SNTE informó que ha aceptado un aumento salarial del 6.25 por ciento en el caso de los docentes de educación básica y de 5.85 por ciento para el personal de apoyo y asistencia a la educación, retroactivos al 1 de enero último.

