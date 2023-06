Elección 2024: AMLO espera la renuncia de corcholatas 'en estos días'

Ante el comunicado de renuncia en los próximos días del Canciller Marcelo Ebrard, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador dijo que es posible que "en estos días" las otras corcholatas también presenten sus dimisiones.

Durante ‘La Mañanera’, López Obrador indicó que ya inició el proceso hacía las elecciones de México en el 2024.

López Obrador afirmó que tiene tiempo para definir al sucesor de Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El Presidente López Obrador presumió que se está viviendo un hecho inédito pues no habrá dedazo, tapado o imposición de candidato a la Presidencia.

"Es muy importante que estemos asistiendo a un hecho inédito, algo nunca visto, porque, durante mucho tiempo fue el dedazo, el tapado, la imposición del Presidente, él era el que designaba a su sucesor" , destacó.