Peligrosa la llegada del ‘Trump’ mexicano: Washington Post

ESTADOS UNIDOS.- The Washington Post sostuvo que Andrés Manuel López Obrador tiene mucho parecido con Donald Trump y aseguró que su eventual triunfo en las elecciones presidenciales del 1 de julio significará “más problemas en ambos lados de la frontera”

“Si el señor López Obrador gana el voto del 1 de julio, las relaciones bilaterales, ya envenenadas por el señor Trump, probablemente se convertirán todavía más tóxicas”, alertó el diario estadounidense en un editorial institucional titulado “El Peligro de un Trump Mexicano”.

El medio sostiene que el tipo de políticas y planteamientos del candidato presidencial de Morena son muy similar a los de Trump, aunque advirtió que ello no quiere decir que se llevarían bien.

Los prestigiosos The New Yorker y The Washington Post dedican sendos textos hoy a México y Amlo (que retwiteé). El Post, un periódico liberal es el más duro con él, en la edición impresa lo titula “El peligro del Trump Mexicano”... uff — Ariel Moutsatsos (@arielmou) 18 de junio de 2018

Resalta por ejemplo que López Obrador favorece un Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) renegociado con más altos salarios, pero indicó que el tabasqueño busca también acotar las exportaciones agropecuarias y energéticas a Estados Unidos.

Asimismo indicó que el político mexicano está reevaluando la Reforma Energética de México, especialmente en la apertura a inversiones extranjeras, además de apoyar la cancelación de la Reforma Educativa que rompió el poder de los “corruptos sindicatos magisteriales”.

“Si los votantes mexicanos parecen favorecer probablemente esta agenda reaccionaria, y el señor López Obrador encabeza las encuestas con dígitos dobles, es porque están hartos con los fracasos de los recientes presidentes centristas”, acota la editorial.

Sin embargo, The Washington Post refiere que los mexicanos están menos preocupados por las posibles malas relaciones con Estados Unidos, que con la posibilidad de que López Obrador regrese al país a las “fracasadas” políticas estatistas de los 1970 o al “catastrófico” socialismo tipo Venezuela.

“Si los mexicanos eligen al señor López Obrador, estarán, como los votantes que respaldaron al señor Trump detonando el status quo, sin un sentido confiable de qué lo va a reemplazar. El resultado probable es más problemas en ambos lados de la frontera”, finalizó.

