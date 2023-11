Elecciones de 2024: Conoce por qué Marcelo Ebrard decidió quedarse en Morena

Tras meses de dimes, diretes y rumores que se iría con Movimiento Ciudadano, Marcelo Ebrard se definió: se queda en Morena. Conoce los motivos y las reacciones que generó su anuncio.

De acuerdo con el ex Canciller, tuvo dos reuniones con Claudia Sheinbaum, en las que expuso sus reflexiones políticas.

Así fue el pacto entre Morenistas

Marcelo Ebrard pactó continuar en ese partido a cambio de candidaturas y espacios de colaboración en la campaña de Claudia Sheinbaum y en la dirigencia nacional.

Fue un acuerdo directo con la aspirante presidencial, formalizado después de los encuentros, y en el que se promete una investigación sobre las "prácticas indebidas" registradas en la interna morenista y sanción a los responsables.

El pacto se registra a unas semanas de que se definan candidaturas a la Cámara de Diputados y al Senado, así como a mil 98 diputaciones locales y mil 803 Presidencias municipales en disputa para la elección de 2024.

A decir de operadores de Marcelo Ebrard, hay garantías de que un número considerable de esos espacios sean para el equipo ebrardista, para su incorporación a la campaña presidencial de Sheinbaum y la elaboración de la oferta política que se presentará al electorado.

El ex aspirante compartió la respuesta que le dio la Comisión de Honestidad a su queja por contienda interna, en la que ofreció iniciar procesos de sanción a quienes realizaron malas prácticas durante contienda.