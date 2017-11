EPN apoyará Ley de Seguridad Interior: Osorio

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Enrique Peña Nieto impulsará la aprobación de la Ley de Seguridad Interior hasta el límite de la separación de poderes, a pesar de que restan sólo dos semanas para que concluya el periodo ordinario en la Cámara de Diputados, confirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

También te puede interesar: Peritos hurtan un celular durante una investigación (video)

De acuerdo con Milenio, afirmó que desde el Ejecutivo se impulsará la aprobación de la ley hasta los límites de la no intromisión de poderes.

La política no debe interferir en este tema y que aún hay tiempo suficiente para la aprobación de la ley.

"Lo que yo entendí al presidente es que ante lo que está pasando y que no se ha logrado un acuerdo, pues impulsará con quienes de alguna manera están pensando en la necesidad urgente de acompañar esta reforma, de impulsarla lo más, hasta donde se pueda, obviamente en los límites de no intromisión en otro poder, el poder impulsarla para ser aprobada que no se ha logrado un acuerdo, pues impulsará con quienes de alguna manera estén pensando en la necesidad urgente de aprobar esta reforma", destacó el funcionario.

Aseguró que la política no debe interferir en este tema y que aún hay tiempo suficiente para la aprobación de la ley.

"No se debe atravesar la política en temas tan fundamentales e importantes de los cuales todos los días hablamos, incluso los legisladores, y no se haga lo que toca a la responsabilidad: legislar", dijo Osorio Chong.

El pasado jueves, durante la ceremonia del Día de la Armada, el presidente Enrique Peña Nieto declaró que como presidente de la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, refrendaba su compromiso de trabajar con el Poder Legislativo para definir un marco jurídico que dé certeza a soldados, pilotos y marinos, en sus labores de apoyo a la seguridad pública, para recuperar la seguridad de aquellas regiones que lo requieran.

Por su parte, el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa aseguró que su bancada tiene la plena y absoluta confianza en que las diversas fuerzas políticas de la Cámara de Diputados tendrán la voluntad y capacidad política para discutir y, en su caso, aprobar en los próximos días, esta legislación.

Emilio Gamboa dijo que hay absoluta confianza en que las distintas fuerzas en la Cámara de Diputados para discutir y aprobar el marco jurídico que establezca las competencias de los niveles de gobierno en materia de seguridad.

"En el Grupo Parlamentario del PRI entendemos que no se trata sólo de crear un marco jurídico que dé certeza a soldados y marinos, sino a todos los órdenes de Gobierno para hacer cumplir la ley y fortalecer el Estado de derecho, así como establecer limitaciones y obligaciones a las autoridades responsables, de acuerdo a la Constitución, para brindar seguridad a los mexicanos", dijo.