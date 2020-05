Prevén ampliar restricciones de viajes no esenciales en la frontera México-EU (Video)

Ciudad de México.- Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, indicó que podría extenderse la restricción de viajes no esenciales en la frontera compartida entre ambos países, que estaba prevista para terminar este martes 19 de mayo.

En un video publicado en sus redes sociales y de la Embajada, el abogado de profesión recordó que, para atender la pandemia, Estados Unidos y México acordaron a mediados de marzo restringir los viajes a través de la frontera.

A message to US citizens in Mexico / Un mensaje a ciudadanos estadounidenses en México pic.twitter.com/1zRXx1iuIg