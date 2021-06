'Embajada EU solo 'maicea’ y reparte 'máiz' con gorgojo', AMLO

Claudia Guerrero y Antonio Baranda

MÉXICO.- Durante la mañanera de este miércoles, 02 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la Embajada de Estados Unidos en México de 'maicear' a organizaciones civiles que actúan contra su Gobierno.

Un golpe de Estado blando

El mandatario lanzó el señalamiento tras ser cuestionado sobre el riesgo de que se registre en el país un "golpe de Estado blando", como resultado de una campaña de ataques, impulsada por empresarios, órganos autónomos, élites universitarias y medios de comunicación nacional e internacional.

López Obrador se refirió al tema luego de reprochar al Gobierno de Joe Biden que no haya respondido a la nota diplomática en la que pidió suspender el financiamiento norteamericano a organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Las acusaciones contra la embajada estadounidense se registraron a solo una semana de que el Mandatario reciba a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en México.

En conferencia, a pregunta expresa, descartó que el Gobierno a su cargo pueda utilizar el aparato de inteligencia para espira o vigilar las actividades de sus críticos.

El Jefe del Ejecutivo consideró que sus adversarios están llenos de rabia, pero confió en que el apoyo de los ciudadanos.

"En la mentalidad conservadora y reaccionaria eso no se alcanza entender, porque para ellos el pueblo no existe, la política es asunto de los políticos, de la clase política, de los intelectuales, de los periodistas, no del pueblo y por eso su enojo, su coraje, su rabia, de que no les funcionan sus estrategias", afirmó.

"Por más que tiren, por más que calumnien, por más que difamen, el pueblo sabe que son sus tiempos".