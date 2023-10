Embajada de Israel rechaza postura de AMLO ante conflicto con Hamas

La Embajada de Israel en México expresó su inconformidad ante la postura tomada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia mañanera y dijo que el mandatario debería condenar los ataques cometidos por el grupo terrorista Hamas desde el sábado.

Durante su conferencia diaria, el presidente no condenó estos actos pues, dijo, más que condenas se necesitaban soluciones pacíficas al conflicto.

"Nosotros no queremos tomar partido, porque queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica, cuando se enfrentan estos conflictos tan lamentables, es de mucha gravedad, más que condenas se requieren soluciones pacíficas y que se evite que escale más la confrontación y la violencia, son hasta ahora muchos muertos tanto de Israel como de Palestina, no queremos eso, vamos a seguir convocando el diálogo" , dijo López Obrador.

#EnLaMañanera | “Nosotros estamos a favor de la paz, no consideramos que deba utilizarse la violencia (...) no queremos la guerra, no queremos la violencia”, dijo AMLO sobre el conflicto en Israel y anunció que enviarán aviones para rescatar a mexicanos varados en ese país. pic.twitter.com/lPIs9Q2NpR