Confía Segob que Lozoya destape la “cloaca” en el caso Odebrecht

Antonio Baranda

Ciudad de México.- El caso Odebrecht es uno de los ejemplos emblemáticos de corrupción en México, pues hasta el momento no se ha dictado ninguna sentencia condenatoria, señaló el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ricardo Peralta.

"Uno de los casos emblemáticos relacionados con la corrupción es el caso de la empresa Odebrecht, la empresa brasileña (...) de construcción donde se ha implicado a más de nueve países, entre ellos varios de América Latina", expresó.

"En este momento no hay más personas implicadas (además de Emilio Lozoya), cuando en prácticamente todos los países no solamente hubo personas implicadas, sino sentenciados ya precisamente por estos hechos de Odebrecht"

En una videoconferencia sobre corrupción organizada por el Inacipe, el funcionario confió en que los eventuales testimonios que rinda el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, permitirán conocer quiénes estuvieron involucrados en ese caso.

No obstante, Peralta enfatizó que ni la ley ni los procedimientos jurídicos se puede negociar políticamente, como ha ocurrido en el pasado, para eximir de una responsabilidad de carácter penal.

"Existe la posibilidad no solamente hoy de descubrir en México quiénes estuvieron involucrados en esos actos de corrupción, porque de todos estos nueve países donde se inició esta investigación internacional, en nuestro País hasta este momento no solamente no hay nadie detenido, salvo Lozoya, que está aquí en la Ciudad de México", advirtió.

"Y que tiene algunos días de haber llegado, también en su calidad de detenido, y eventualmente como testigo colaborador, según se informa por parte de la Fiscalía General de la República"

Peralta indicó que la figura de "testigo colaborador", a la cual recurriría Lozoya, es muy similar a la de "delación premiada" en Brasil, misma que se ha usado en el país sudamericano para llevar ante la justicia a los responsables del caso Odebrecht.

Destacó que en México un testigo colaborador es aquella persona que accede voluntariamente a prestar ayuda a la autoridad investigadora, para indagar, procesar o sentenciar a otros sujetos.