Lozoya dará a conocer todo lo sucedido en caso Odebrecht: AMLO

Ciudad de México.- Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, está dispuesto a dar a conocer todo lo sucedido en el caso Odebrecht, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina.

El Ejecutivo federal recordó que ayer Emilio Lozoya aceptó su extradición de España a México por el caso de Odebrecht -en el cual esta empresa brasileña habría ofrecido sobornos a Pemex para ganar contratos millonarios-, y dijo que la información que el exfuncionario proporcione servirá para que no se repitan hechos como estos.

.@lopezobrador_ dijo que las declaraciones de Lozoya sobre el caso #Odebrecht ayudarán a saber cómo se recibió el dinero, quiénes participaron y esto servirá para reparar el daño y sanear la vida pública del país.



Lee más: https://t.co/4k3RQHfprA pic.twitter.com/t5i4Iw0ShL — Animal Político (@Pajaropolitico) July 1, 2020

"Eso va a ayudar mucho porque seguramente él va a declarar, está según entiendo aceptando la extradición por un acuerdo con la Fiscalía para lograr algunos beneficios en cuanto a su posible consignación y condena aportando información, es decir, dando a conocer lo que sucedió", dijo

López Obrador advirtió que estamos en un momento estelar que demuestran con hechos que ya no hay corrupción e impunidad en el país, además de lamentar que en México no había algún alto funcionario detenido por el caso Odebrecht.

"Esto es muy importante, daba mucha vergüenza que en otros países estaban la cárcel altos funcionarios, hasta presidentes, y en nuestro país nada, nada absolutamente, campeones en impunidad"

"Familia no me hacía caso"

El abogado Javier Coello Trejo afirmó que la familia de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), ya no le hacía caso, por eso lo dejó de representar; señaló que es una decisión consensuada y le deseó que tenga mucho éxito.

En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, señaló que el hecho de no tener información de primera mano y no saber lo que están haciendo, fue por lo que se tomó la decisión.

"Dentro de mis alcances como abogado he hecho todo lo que está a mi alcances jurídicamente para defenderlo… yo juego una sola baraja, no me gusta jugar varias, es mi decisión obviamente consensuada con Emilio", comentó.

"El tiempo, los hechos, dirán quién tiene la razón de todo esto, que bueno que se llegue al final de todo esto, que bueno que se aclare y que bueno que se combata la corrupción con fuerza y decisión"

Coello Trejo reiteró que Emilio Lozoya no se mandaba solo, por lo que solicitó ante un juez que se llamara a declarar a mucha gente, pero la justicia federal no lo vio conveniente, por lo que espera que con la labor del fiscal Alejandro Gertz Manero se logre.

El día de ayer martes, el abogado Javier Coello Trejo informó que debido a divergencias sobre la estrategia de defensa, dejará de representar a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

(Con información de El Universal)