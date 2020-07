¡Segunda audiencia! Comparece Lozoya por el caso Odebrecht; se declara inocente

Abel Barajas

Ciudad de México.- Emilio Lozoya inició esta mañana su segunda comparecencia ante un juez federal, en la que será imputado de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, por el caso Odebrecht.

Lozoya Austin aseguró no ser "culpable ni responsable de los hechos que se me imputan” en caso Odebrecht y manifestó al juez que “con relación a los hechos que se me imputan fui intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado”. Ante ello añadió que “denunciaré, señalaré a las personas responsables de estos hechos y los posibles beneficiarios de los mismos”.

En punto de la 9:31 horas, inició a través del sistema de videoconferencia la audiencia de imputación presidida por el juez de control Juan Carlos Ramírez Benítez, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

El juez acreditó la personalidad de la defensa, de los representantes de la FGR, de la parte ofendida Pemex y de la UIF como denunciantes.

La causa penal es la 261/2029 por los delitos mencionados y que están contemplados en el Código Penal Federal. Emilio Lozoya solicitó que queden reservados su datos personales, por lo que ahora será mencionado como ERLA, y confirmó que Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas son sus representantes legales.

Luego que la FGR pidió al juez decretar legal el cumplimiento de la orden de aprehensión, el juez Ramírez dijo que no puede hacer esa declaratoria, pero, derivado de las exposiciones de la parte ofendida y la Fiscalía, reconoce que se llevó a cabo con respeto de los derechos humanos.

Ayer el ex director de Pemex fue procesado por lavado en el caso Agronitrogenados y le facilitaron la libertad provisional -sin llamarla por su nombre- a partir del momento en que sea dado de alta en el Hospital Ángeles del Pedregal, donde se encuentra sujeto a vigilancia.

La Fiscalía General de la República puede pedir en la audiencia de este miércoles una medida cautelar distinta y más restrictiva, como el resguardo domiciliario o incluso la prisión preventiva justificada.

Sin embargo, la responsable de la imputación del caso Odebrecht es la Subprocuraduría de Delitos Federales de la FGR, la misma que estuvo a cargo de investigar e imputar al ex funcionario del caso Agronitrogenados.

Transferencia de pagos

Este segundo caso corresponde a una orden de aprehensión librada el 4 de julio de 2019 por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, en un expediente cuya vertiente principal es el uso de 1.2 millones de dólares de los sobornos de Odebrecht para comprar una casa en Ixtapa.

Tiene un vínculo con el asunto de la planta de Agronitrogenados, ya que la cuenta en la que Lozoya recibió los depósitos de AHMSA -registrada a nombre de Tochos Holding, en las Islas Vírgenes Británicas-, es la misma en donde Odebrecht presuntamente pagó los supuestos sobornos al ex funcionario.

Testimonios de directivos de la constructora brasileña afirman que el ex director de Pemex les pidió transferir los pagos ilícitos a las off shores Latin America Asia Capital Holdings LTD y Zecapan, cuya identidad bancaria en ambos casos les proporcionó el propio Lozoya.

Los movimientos en estas cuentas generaron alertas de lavado de dinero, por exceder de 300 mil dólares, el máximo permitido para sus operaciones en las instituciones financieras en las que fueron constituidas las cuentas.

Al momento de la alerta, el saldo de la cuenta de Latin America era de un millón 516 mil 835.43 dólares, dinero que el 1 de junio de 2010 fue transferido a una cuenta de la citada Tochos Holding, de la que Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del ex funcionario, era beneficiaria.

El 16 de noviembre de 2010 se transfirieron 5 millones de pesos desde la cuenta de Tochos a Gilda Margarita Austin y Solís, madre de Lozoya.

Y el 22 de noviembre de 2012, desde la misma cuenta, fueron girados 185 mil dólares o 2 millones 401 mil 281.50 pesos, según un dictamen de la FGR, a la madre del ex director de Pemex.

Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya e integrante de una acaudalada familia alemana, compró en 2013 una residencia en Ixtapa a Nelly Maritza Aguilera Concha, en 1.9 millones de dólares.

