Lozoya revira e interpone amparo contra captura

Abel Barajas

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Emilio Lozoya Austin presentó esta tarde un amparo contra la nueva orden de aprehensión, que fue librada en su contra por el caso de la compra que hizo su esposa de una casa en Ixtapa por 1.9 millones de dólares.

Javier Coello Trejo, abogado del ex director de Pemex, confirmó la presentación de este recurso y dijo que, por estrategia, en lo inmediato no presentaría amparos a nombre de su esposa Marielle Helen Eckes, su hermana Gilda Susana Lozoya y su madre Gilda Austin, contra quienes también se libraron las aprehensiones.

"Nosotros presentamos hoy este nuevo amparo para conocer de qué se trata a detalle esta nueva orden de aprehensión, de momento sólo sabemos lo que dice la Fiscalía General de la República nada más falta que persigan al tío, al otro hermano, al padre", expresó Coello en tono irónico.

Coello Trejo afirmó que la nueva orden de aprehensión confirma que el caso contra su cliente es una persecución política, al extenderla ahora a sus familiares, a quienes deslindó de cualquier posible ilícito.

No obstante, el abogado descartó que la FGR y la Administración de Andrés Manuel López Obrador hayan pedido estas capturas en respuesta a la solicitud de Lozoya de citar a declarar al ex Presidente Enrique Peña Nieto y el ex Secretario de Hacienda Luis Videgaray, entre otros.

"Claramente esto es una persecución, claro, política, pero yo no creo que la Fiscalía o el Gobierno las hayan solicitado (las capturas), por la solicitud que nosotros hicimos de citar al ex Presidente, si fuera así, sería muy grave, pero no lo es, no creo que sea así", dijo Coello.