Emilio Lozoya sigue sin declarar ante la FGR desde su llegada a México

Ciudad de México.- El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, no ha rendido declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Fuentes federales confirmaron que desde su llegada a México, el pasado 17 de julio, el exdirector de Pemex fue notificado de la ejecución de las dos órdenes de aprehensión que existen en su contra por Odebrecht y Agronitrogenados.

¿Por qué no ha declarado ante la FGR?

Actualmente permanece en custodia de la FGR en el hospital al que fue llevado por un cuadro de anemia y problemas de esófago, por los que ya fue intervenido quirúrgicamente, por lo que su estatus no ha cambiado.

Una vez que se determine que Lozoya está en condiciones para comparecer en audiencia, la FGR debe informar a los jueces que libraron las órdenes de aprehensión para que fijen fecha y hora de audiencia inicial.

Desde ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Lozoya rindió declaración en el hospital en el que se encuentra ante la FGR y pidió que se implementen medidas para protegerlo.

"Que a este señor (Emilio Lozoya) lo cuiden, no solo por su salud que también merece, sino cuidarlo físicamente", pidió López Obrador. "Lo que él va a decir se cumple con el compromiso que se tiene con la FGR, van a ser revelaciones trascendentes, muy fuertes", añadió.

Hoy en su conferencia matutina, el Presidente aseguró que el ex funcionario es testigo colaborador de la FGR, pese a que desde el 17 de julio dijo que sólo el Fiscal, Alejandro Gertz Manero podrá informar sobre lo que ocurra con Lozoya.

¿La ley protegerá a Emilio Lozoya?

La ley vigente faculta al ministerio público federal para solicitar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de todos los que intervengan en procesos penales: imputados, testigos, víctimas, familiares, entre otros.

También establece la figura de testigo protegido, que se aplica para quienes rinden testimonio contra algún miembro de la delincuencia organizada, pero Emilio Lozoya está acusado de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, es decir, que no está señalado por ningún delito contenido en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Como testigo colaborador, que es otra figura legal, los imputados pueden obtener el beneficio de que las acusaciones en su contra queden sin efecto pero para ello, deben declarar contra otras personas acusadas de delincuencia organizada.

Además de que el exdirector de Pemex no está señalado por ninguno de los supuestos de esa materia, hasta el momento la FGR no ha dado a conocer que persigue a otros ex funcionarios por Agronitrogenados u Odebrecht bajo el supuesto de delincuencia organizada.

Mientras que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece la figura de criterio de oportunidad, que también tiene como efecto que a cambio de información, la FGR puede desistirse de acusar al imputado de todos o algunos de los delitos que tiene en su contra.