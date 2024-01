Emocionante Encuentro: la jirafa "Benito" conoce a su nueva familia

"Bajo la sombra de la hermosa naturaleza, la jirafa 'Benito" se sumergió en su nueva y maravillosa vida en el parque Africam Safari de Puebla, donde, con un delicioso festín, se encontró finalmente con su manada este sábado.

Con gran expectación, las 7 jirafas aguardaban la llegada del nuevo macho de cuatro años, rescatado el martes pasado de Ciudad Juárez, Chihuahua. Activistas exigieron su traslado debido a las bajas temperaturas.

"Ahí viene Benito junto con una avestruz que se le pegó. Da pasos cuidadosos, pero ahí va, ahí va, ¡Lo logró!, ¡Vamos, Benito! Está viendo al macho", relataba Gregory Camacho, director de Desarrollo de Africam Safari mientras su hermano, Frank Camacho, director del centro, guiaba a la jirafa con palabras motivacionales y alimentos.

Los hermanos chocaron las palmas cuando lograron que la jirafa adolescente se acercara a las hembras "que lo aguardaban" a lado de un pastel de alfalfa y frutas que le prepararon sus cuidadores, y un festín que también incluía zanahorias y manzanas.

Frank Camacho indicó que el acercamiento observado fue una buena señal de incorporación adecuada.

"Aprovechamos este momento (cuando comen) porque está la atención ahí. No hay competencia de recursos, no es que estén peleando por comida, no hay ningún conflicto. Hagan de cuenta que ha estado toda la vida acá, ¡increíble! Esa es una señal de la tranquilidad, no nada más de 'Benito', sino de que todos están tranquilos, no sienten competencia, no tienen que luchar con un recurso, todos están satisfechos".