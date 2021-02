Empresario asegura que compró vacunas pero Gobierno bloquea distribución

Ciudad de México.- El empresario Alejandro Cossío, quien insiste que pactó la adquisición de vacunas Sputnik-V, afirmó que existen bloqueos y descalificaciones del Gobierno federal para evitar que las dosis se distribuyan en México.

Aunque en enero pasado Rusia aseguró que las afirmaciones del empresario veracruzano eran falsas, éste ahora expresó que sólo en México no se le permitió la distribución de 2.5 millones de dosis por presiones políticas.



"En enero de 2021 firmé en Miami el contrato para adquirir 2.5 millones de vacunas Sputnik V. Desde que hice público mi contrato sólo he recibido ataques y descalificaciones de parte de los funcionarios federales responsables del mal manejo de la pandemia", dijo.



"En ningún momento les importó saber cómo le hice, sólo les ha movido descalificar a mi persona y tratar de encontrar un motivo político, me duele que pudiendo disminuir el dolor en mi país, yo tenga que llevarme las vacunas que adquirí para ser distribuidas en otro país".

Cossío insistió a REFORMA que prevé que el próximo 22 de febrero se demuestren las entregas de la vacuna anti-Covid en Argentina, Bolivia, Costa Rica, Honduras y República Dominicana.



Su socio de la empresa Construmedic SA de CV, Evaristo Vázquez, dijo que sólo México bloqueó la llegada de las vacunas, por ello se le solicitó a la empresa Carat 7. INC, presunta distribuidora de Sputnik, sólo para la logística de lo previsto en México.



"No se pueden traer por el momento a México, pero eso no aplica para otros lados, se puede llevar a otros lugares para ayudar a la población", expresó.



"Desconozco quiénes han bloqueado para traer las vacunas, veo que es una forma de coadyuvar, porque recordemos que se necesitan más de 70 millones de dosis para tener la cantidad de inmunizados y lograr el efecto de rebaño".



Cossío Hernández, ex diputado local en Veracruz, asegura que desde1988 se dedica al negocio de la distribución de equipos de salud y que actualmente entre sus clientes está el Gobierno de la Ciudad de México.

