Empresarios: el T-MEC no es una varita mágica; piden mayor colaboración (VIDEO)

Ciudad de México.- El nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no es una barita mágica que arregle la situación económica del País, por lo que es necesario crear un ambiente de certeza y propiciar una colaboración entre el sector privado y el Gobierno, advirtieron miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

En videoconferencia, Carlos Salazar, presidente del CCE, y los presidentes de los organismos que lo conforman, consideraron que no basta con la entrada en vigor del Tratado, sino que se debe trabajar en conjunto para prevenir riesgos y atraer inversiones.