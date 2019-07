En Campeche celebran el Año Nuevo Maya 2019

Agencia

CAMPECHE.- En Campeche, los descendientes del pueblo maya celebraron el ritual del fuego sagrado, ceremonia que pone fin al año 5132 del calendario maya y da comienzo al nuevo ciclo solar, 5133.

“Hoy terminan también los días del Wayeb, los cinco días de aciago y ya iniciamos un nuevo ciclo completo. Va a girar otra vez el calendario, la rueda calendárica hasta llegar a los 18 meses de 20 días que terminaran el 21 de julio hasta que vengan otra vez los cinco días del Wayeb. Hoy estamos culminando con el 5132 e iniciamos el 5133”, apuntó Lirio Suárez Améndola, coordinadora de Relaciones Institucionales del grupo Kanek, A.C.

Según lo que publicó Noticieros Televisa, en el calendario maya existen 18 meses de 20 días cada uno, sumando así 360 días normales, dejando los últimos cinco días del ciclo solar para realizar “El Wayeb”, obedeciendo así a los ciclos de alineación del sol.

“Ellos iniciaban también este calendario en julio, casi siempre cae en 26, 27 aproximadamente y esto responde a dos fenómenos astronómicos, uno que es el paso cenital del sol por esta latitud. Lo que los mayas llamaban la serpiente elevada huacachan que era la vía láctea como la conocemos actualmente”, Marco Carbajal, antropólogo.

En la ceremonia se ofrendaron panes, semillas como el cacao y maíz, jícaras con agua, velas y atole, con la finalidad de pedir a los dioses mayas abundancia en las cosechas, salud y vida.

“No hay que olvidar nuestras raíces, porque todavía existen muchos pueblos que hacen esta ceremonia que traemos aquí para que no olvidemos nuestras raíces”, señaló Lirio Suárez Amendola, coordinadora de Relaciones Institucionales del grupo Kanek, A. C.

“Es muy importante para saber, desde mi punto de vista, para saber lo que somos. Sobre todo, los jóvenes que no entienden, pero si no entendemos nuestra cultura, no se trata nada más de imitar otras culturas si no de entendernos”, dijo Carmen Borja.

Estas actividades se realizan año tras año, con la finalidad de rescatar a la cultura maya junto con sus costumbre y tradiciones.