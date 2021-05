‘En clase alta también existe la venta de mujeres’, AMLO

Benito Jiménez

MÉXICO.- Minutos después de hablar sobre el incremento en la violencia familiar, el mandatario fue cuestionado sobre la venta de mujeres en comunidades indígenas, el Mandatario dijo que ese problema ocurre en todas las clases sociales.

"Estos hechos lamentables se dan desgraciadamente, y no lo quisiéramos, no lo deseamos, en todas las clases sociales", aseguró. "El problema de la desintegración familiar se da en todas las clases y hay hechos que yo no puedo exponer aquí por vergüenza, porque no debo hacerlo pero cosas parecidas que repito no deben de presentarse, se dan hasta en la élite".

Así responde AMLO a Dalila Escobar por estigmatizar pueblos originarios de Guerrero, respecto a venta de mujeres en la comunidad. — El Reynote (@renatosx) May 21, 2021

Trata de infantes en México

El pasado 10 de mayo, un artículo publicado sobre la montaña de Guerrero, pagan por niñas a partir de los 9 años desde 40 mil hasta 200 mil pesos o, incluso, pagan con ganado o cerveza, una práctica atribuida a "usos y costumbres" de las comunidades.

"Yo lamento que esto suceda", dijo esta mañana, "nada más que no debe de estigmatizar a las comunidades indígenas". "Esta idea de que en las comunidades indígenas se suceden estas cosas y usos y costumbres y que se cometen hechos de barbarie, no debe de prevalecer porque además no corresponde a la realidad, es bastante clasista y racista esa concepción. No es un asunto generalizado", matizó.

Situación en México

Se estima que 300 mil niñas han sido vendidas para matrimonio en Guerrero, pero no existen cifras exactas, ya que la mayoría de estas uniones no se registran, dijo Martha Givaudan, presidenta de la organización no gubernamental "Yo quiero Yo puedo", que trabaja en el municipio de Metlatónoc.

-Feminicidios a la alza.

-Mamás solteras sin apoyos, ni guarderías.

-Programas para mujeres emprendedoras en el abandono.

-Venta de niñas en Guerrero y Oaxaca.

-Incremento de la trata de blancas.

-Desaparición de albergues para mujeres violentadas.#TantitaMadreAndres #AMLO pic.twitter.com/zb2LznRlNF — Diccionario Jurídico Mx (@MxDiccionario) May 10, 2021

El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dice apoyar al pueblo indígena, no ha tomando medidas para frenar esta práctica, a pesar de que viola la ley federal.

Además de ser vendidas, las niñas frecuentemente tienen que trabajar para la familia que pagó por ellas, para "recuperar" la deuda por su compra, lo que lo hace "una doble esclavitud", aseguró Givaudan.

Embarazos infantiles

El Estado de Guerrero ocupa el segundo lugar en embarazos de adolescentes.

En esta entidad ocurren dos de cada 10 nacimientos de bebés cuyas madres tienen menos de 19 años.

TE PUEDE INTERESAR:

México: 63% de los niños recibe golpes ‘para que se eduquen’

Mujer golpeada y ahorcada por su esposo se rehúsa a denunciarlo

Senadora del PAN le pide a AMLO que renuncie si no puede resolver la inseguridad