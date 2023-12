En enfrentamiento con pobladores de Texcaltitlán muere ‘El Payaso’

Rigoberto de la Sancha Santillán, "El Payaso", pasó de sicario de La Familia Michoacana en Morelos a cabecilla del cártel en varios municipios del sur del Estado de México, dónde el capo fue abatido el viernes por pobladores de Texcaltitlán, quienes resistieron las extorsiones de la banda criminal.

De acuerdo con fuentes de seguridad, "El Payaso" operó en Morelos hasta 2019, donde habría orquestado la emboscada en la que fueron asesinados 13 agentes estatales, el 18 de marzo de 2021, según autoridades mexiquenses.

En ese momento, "El Payaso" estaba bajo las órdenes de Medardo Hernández, "Lalo Mantecas" y tras la muerte de Hernández en junio de 2022, De la Sancha tomó el control en la zona sur del estado.

El Ejército detectó los movimientos de De la Sancha en ese municipio, Sultepec, Texcaltitlán, Ixtapan de la Sal y Zacualpan, donde son constantes los reportes de agresión contra militares.

Sin embargo, "El Payaso" se asentó en Texcaltitlán, donde huyó de operativos por las veredas. El último fue el año pasado.

De acuerdo con información federal, el sujeto, abatido por agricultores de la comunidad de Texcapilla, fue señalado por orquestar en menos de un año decenas de balaceras y enfrentamientos con las autoridades militares y del estado.

En junio de 2022 a "El Payaso" se les atribuyó un ataque a fuerzas estatales en Texcaltitlán y una emboscada a policías en Coatepec.

Los agentes repelieron la agresión en Texcaltitlán, con saldo de 11 agresores abatidos, 10 individuos detenidos y 3 policías de investigación lesionados, así como el aseguramiento de 29 armas largas, 5 armas cortas y 5 vehículos.

Indicó que integrantes del mismo grupo criminal atacaron las instalaciones de la Fiscalía estatal en Sultepec, con saldo de dos policías heridos, y atentaron contra la Alcaldesa de Pilcaya, Guerrero, en agosto de 2021.

A esta célula delictiva también se le atribuyen secuestros, levantones y cobro de extorsiones a tiendas, centros comerciales, casas de materiales para construcción y gremios de transporte público en la zona sur del Estado de México.

Carrera delictiva cuando "El Payaso", quien era originario de Morelos, orquestó la emboscada en Coatepec Harinas aún se encontraba bajo las órdenes de Medardo Hernández Vera, alias "Lalo Mantecas" o "El 100", quien fue asesinado en junio de 2022.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía mexiquense, "Lalo Mantecas" tenía a su cargo el sur del Estado de México, como hombre de confianza de los líderes de la Familia Michoacana, Jhonny Hurtado Olascoaga, alias "El Pez", y su hermano José Alfredo, alias "El Fresa".

Hernández Vera tenía como operadores principales, además de "El Payaso", a sujetos identificados con el alias de "Zopilote" y "Pecha".

Video of the aftermath, some of the sicarios ended up being burned as their cars did.

In the end the little girl points at the guy filming to look at "El payaso" (the clown), very likely a cartel member in contrast to a covered body seen in the beginning, possibly a civilian. pic.twitter.com/Py4OgjOOON