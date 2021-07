En tercera ola de COVID no se tomarán medidas autoritarias: AMLO

Alberto Morales y Pedro Villa y Caña

MÉXICO.- En la mañana de este lunes durante la conferencia de prensa, en el Museo Naval de Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que, ante la tercera ola de contagios de COVID-19 no se tomará ninguna decisión de cierres o medidas autoritarias.

"No vamos a tomar ninguna decisión de cierre, ya sabemos cuidarnos todos, somos mayores de edad, tenemos que cuidarnos y garantizar la libertad y no exagerar con medidas autoritarias".

Obrador recordó que en el país no hubo toque de queda, ni en los peores momentos de la pandemia porque se actuó equilibrando la libertad con la salud.

"No hay que exagerar con medidas que no ayudan sino lo que demuestran es un afán autoritario. Hay cualquier brote o situación y toque de queda".

El presidente descartó nuevamente el cierre y confinamiento total ante la tercera ola del COVID-19.



"Sabemos cuidarnos todos", advirtió, y señaló que ya somos 'mayores de edad' para prevenir contagios.



"No hay que exagerar con medidas autoritarias" https://t.co/mwcRZofRPI pic.twitter.com/Nz27O2JdJr — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 26, 2021

El mandatario dijo que se tiene que pensar en que mucha gente se gana la vida en la calle, por lo que se tiene que garantizar la libertad para cuidarse y no estar tutelando.? "Todavía veo en las calles, por fotos, que le ponen gel a la gente los automóviles, ¿por qué no dejamos eso a la gente?: a ver niñito, cómo tú no entiendes te voy a poner tu gel".

TE PUEDE INTERESAR:

AMLO propone que Cuba sea declarada patrimonio mundial

Morena plagia logo y slogan de Apple para promocionar a AMLO

Encuesta: 8 de cada 10 quieren juicio para presidentes… incluido AMLO