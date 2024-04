Encapuchados abordan a Sheinbaum en Chiapas; niega que sean del CJNG.

Claudia Sheinbaum afirmó que no cree que el grupo de encapuchados que la abordó en la entrada a Motozintla, Chiapas, pertenezcan a las filas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tal cual afirman los residentes de la localidad.

Ayer, un grupo de personas con el rostro cubierto le marcó un alto el domingo a la caravana en la que viajaba la candidata presidencial de Morena. Los encapuchados le exigieron poner fin a la violencia en la región, donde se libra una disputa territorial entre dos cárteles del narcotráfico.

"No, no lo creo", respondió sobre las versiones de habitantes, quienes señalaron que el grupo les brinda seguridad frente a presuntos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación asentados en Frontera Comalapa.

Los encapuchados pidieron credenciales de elector e hicieron revisiones a automóviles, al igual que a reporteros que se dirigían al mitin de la morenista en Motozintla.

dijo la candidata.

Al abordarla, los encapuchados le pidieron acordarse de la Sierra y de la gente pobre "cuando esté en el poder", además de limpiar ese tramo a Comalapa.

"Me llamó mucho la atención la verdad. Decían que eran pobladores, pero luego por ahí dijeron: 'es que no somos fifís'. Muy extraño",

añadió en una breve entrevista en el aeropuerto de Tapachula.

Una reportera, que dijo que había sido retenida en dos ocasiones, le preguntó si se había sentido intimidada, pero respondió que no.