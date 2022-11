Encargados de Banco Bienestar reciben “jalón de orejas” por parte de AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio “jalones de orejas” a los encargados de la dispersión de recursos del programa Banco del Bienestar ante la falta de tarjetas, ya que sospecha que siguen dando los apoyos en efectivo, acción que no debe ser hecho de esa manera.

Durante una conferencia que se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Benito Juárez, inaugurada en el municipio de Michoacán, el presidente López Obrador hizo énfasis de que su gobierno a cuatro años está haciendo cambios visibles los cuales no agradan a muchas personas.

Esto debido a que su objetivo ha sido apoyar a quienes lo necesitan, así dando relevancia al programa del Banco del Bienestar, indicando que ha visto algunos detalles en el programa que está siendo llevado a cabo por encargados de dispersión de recursos al indicar lo siguiente: