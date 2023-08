¿Casa de los famosos? Encuestas definirán al primer eliminado del Frente

No, no es la “Casa de los famosos”: hoy arrancó el proceso de encuestas telefónicas y en viviendas con el que el Frente Amplio por México eliminará a uno de los cuatro aspirantes a su candidatura presidencial, a saber: Enrique de la Madrid Cordero, Beatriz Paredes Rangel, Santiago Creel y Xóchitl Gálvez.

El Frente Amplio por México recurrió por primera vez al método de las encuestas en las varias etapas que conforman el proceso que desembocará en la elección de su abanderado a la presidencia de la República.

El desahogo anoche del primer foro abrió paso a la aplicación de una batería de encuestas para eliminar a uno de los cuatro aspirantes que permanecen en el proceso, el miércoles 16 de agosto.

Integrante del Comité Organizador del Frente, Juan Manuel Herrero explicó que los sondeos se comenzaron a aplicar este viernes y que concluirán el martes 15, un día antes de que se dé a conocer quién será eliminado de entre

Los sondeos se aplican desde este viernes en viviendas, cara a cara, y de manera telefónica, con muestras que garantizan la necesaria representatividad.

señaló en entrevista telefónica.

Ex director general del Registro Federal de Electores, el especialista hizo notar que en la encuesta en vivienda podría asomar alguna problemática: