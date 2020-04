(Video) Una enfermera es agredida con cloro y llama a paro nacional

Guadalajara.- Paulina Solorio, trabajadora del sector salud, llamó a sus compañeros a realizar un paro nacional, tras haber sido agredida en la vía pública.

"Hago un llamado a mis compañeros, ya que si siguen las agresiones hagamos un paro nacional. Esto no puede estar pasando, no nos pueden estar humillando, no de esa manera", expresó a través de un video que compartió vía redes sociales.



La afectada expuso que fue bañada con cloro entre las 11:40 y 12:00 horas, mientras iba rumbo a su trabajo en el municipio de Zapopan, Jalisco.



"Me paré para checar la cajuela y en ese momento me doy cuenta que vienen unas personas y me gritan, me giré en mi pie hacia lado derecho y me pega algo en el cuello, entonces de ese golpe brincó agua (que) me entra a los ojos, a mi boca, a la nariz, y empecé a sentir que me quemaba horrible en los ojos", relató.

Solorio es enfermera de la clínica 171 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y estudiante en la carrera en odontología; contó que cuando se percató que se trataba de cloro comenzó a enjuagarse con agua que obtuvo de una botella que tenía en su automóvil.



"Para mí eran trabajadores de construcción o albañiles, porque iban arriba de un bulto de tierra uno de ellos, es lo único que sé. No vi placas, no vi nada", expuso.

Solorio, de 30 años, relató que unos médicos tuvieron que revisarla y le dieron a conocer que tras el ataque sufrió algunas quemaduras en la piel a causa del químico.



Ella tuvo que interrumpir sus labores e ir a su casa para bañarse y cambiarse. Expresó que los sentimientos que experimentó fueron tristeza e impotencia. Lo único que pide, expresó, es que la dejen cumplir con su labor, que la respeten.



"Realmente desde que yo decidí estudiar enfermería fue porque me encanta atender a la gente, ayudarla, saber que alguien que requiere un traslado ve en ti alguien que lo va a ayudar, que no sólo lo vas a canalizar, sino que realmente se siente mal y los ayudas", compartió.



"Nosotros ahora estamos del otro lado, pidiéndoles la ayuda de que no nos agredan, ni los vamos a infectar, ni los vamos a contaminar de nada", añadió.

Ella es Paulina Solorio y trabaja para el sector salud en Sinaloa y fué agredida con cloro, por el simple hecho de trabajar como enfermera, mucha gente es pendeja y está sumida en la más profunda ignorancia, increíble que en otros países los traten como héroes y aquí no. pic.twitter.com/ibTF6wnfVE — Agustín Elguea Fortul (@fortul74_lml) April 20, 2020



Solorio relató que el Ministerio Público acudió a la clínica en la que labora para levantar reporte de la agresión de la que fue objeto.