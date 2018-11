Incursión policíaca en Guerrero deja siete muertos

Agencia

GUERRERO.- Siete civiles muertos, varios heridos, 20 casas baleadas, una de ellas incendiada y 30 vehículos tiroteados, fue el saldo del ingreso de tres mil integrantes del Frente de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FPEG), a la comunidad de Filo de Caballos, municipio de Leonardo Bravo, ubicado en la Sierra Madre del Sur.

De acuerdo a La Jornada, Humberto Moreno Catalán, coordinador de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo, explicó que la toma de Filo de Caballos, se logró luego de más de cuatro horas de confrontación con cerca de cien civiles armados.

Dijo que había un acuerdo previo de realizar una reunión con ocho comisarios “pero cuando iba a entrar a Filo de Caballos nuestra comitiva, fuimos recibidos a balazos, y por eso decidimos incursionar”.

Recordó que el objetivo del operativo es “lograr la pacificación de los pueblos de la sierra, y el libre tránsito desde Tlacotepec hasta Casa Verde, debido a que desde hace un año no hay paso para llegar a Chilpancingo. No podían llegar los maestros, y no había clases, ni los doctores podían dar consultas, tampoco había comercio”.

Este mediodía soldados, policías estatales y policías comunitarios, permanecían vigilantes en un tenso ambiente que se presenta en el poblado de Filo de Caballos.