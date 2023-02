Enrique Alfaro asegura sería candidato en 2024 sólo por la presidencia

Aunque aún no ha tomado todavía una decisión sobre su futuro, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reveló que si es candidato en 2024 será por la Presidencia de la República.

Alfaro reiteró que no está en busca de "chamba" ni pretende entrar en la dinámica del reparto de posiciones, declaraciones que realizó durante una conferencia en Expo Guadalajara, invitado por la Agrupación Política Nacional Confío en México.

"Yo no ando buscando 'hueso' ni chamba, lo dije antes y lo digo hoy: no voy a volver a ser candidato a nada en mi vida si no es a Presidente de México", dijo Alfaro, desatando el grito de "¡Presidente!", "¡Presidente!" de un sector del auditorio.

"Se agradece el grito, pero todavía no sé qué voy a hacer. Pero sí digo algo, mi participación en la redacción de los siguientes capítulos de esta historia no va a ser para negociar posiciones políticas. Yo no voy a negociar tampoco embajadas o chambas para entregar nuestra dignidad ni a nuestro estado mucho menos".