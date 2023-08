Enrique Alfaro 'rompe relación' con Movimiento Ciudadano

Enrique Alfaro decidió poner un "hasta aquí" a su participación en Movimiento Ciudadano (MC), inconforme porque la dirigencia nacional del partido no tiene rumbo claro y quiere tomar decisiones de forma unilateral y con información errónea de cara a los comicios del 2024.

"No quiero pelear ni disputar nada, que ellos tomen sus decisiones y que tengan suerte" .

"Yo ya no tengo interés de participar en un proyecto que no entiendo, que se construye de manera unilateral, y que simple y sencillamente nos quiere someter a todos a la voluntad de quienes coordinan el partido a nivel nacional" , dijo el Gobernador de Jalisco, Estado considerado bastión del partido naranja.

Alfaro señaló que tomó la decisión de no seguir participando en el proyecto emecista después de asistir el 11 de agosto a la reunión de liderazgos de este instituto político en la CDMX, la cual, subrayó, lo dejó decepcionado.

En ese encuentro los principales liderazgos del emecismo a nivel nacional habían acordado mantener un diálogo abierto para definir la postura del partido con miras a los comicios del próximo año, sin embargo, el 14 de agosto el líder nacional de MC, Dante Delgado, declaró que su partido postularía candidato presidencial y que todos los emecistas iban en la misma ruta.

Aunque indicó respetar a Delgado, Alfaro aseguró que no lo acompañará en lo que viene para este instituto político ni será parte del proyecto emecista.

