Exigen a AMLO indagar contratos a empresa ligada a familia de Peña Nieto

Ciudad de México.- Las dirigencias nacionales del PAN y del PRD, exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que abra una investigación por los contratos otorgados a la empresa Ylial Baxter, S.A. de C.V., creada por el propio extitular del Ejecutivo Enrique Peña Nieto y que durante su sexenio obtuvo contratos por más de 12 mil millones de pesos.

Marko Cortés del PAN y Ángel Ávila del PRD, dijeron que en el combate a la corrupción no puede haber intocables, incluso no importa si se trata de expresidentes o por sus colaboradores cercanos.

.@lopezobrador_, en el combate a la corrupción no debería haber intocables, no importa si se trata de ex presidentes o de actos cometidos por sus cercanos en este Gobierno, la ley debe aplicarla igual para todos. pic.twitter.com/ExI4ohZ1LA — Marko Cortés (@MarkoCortes) May 20, 2020

"@lopezobrador_, en el combate a la corrupción no debería haber intocables, no importa si se trata de expresidentes o de actos cometidos por sus cercanos en este Gobierno, la ley debe aplicarla igual para todos", posteó a través de su cuenta en la red social de Twitter el líder nacional panista, Marko Cortés.

Este miércoles, EL UNIVERSAL informó que una empresa fundada por la familia del expresidente Enrique Peña Nieto -la sociedad mercantil Plasti-Estéril, S.A. de C.V., creada en 1991, en la que él aparece como socio fundador-, fue beneficiada por contratos otorgados al gigante Baxter International Inc., por más de 12 mil 170 millones 104 mil 242 pesos durante su propio sexenio.

A través de Ylial Baxter, S.A. de C.V., el emporio farmacéutico ha sido favorecido por más de dos décadas con contratos de diversas dependencias a nivel federal y estatal del sector Salud.

También te puede interesar: Director Jurídico del IMSS da positivo a COVID-19

Sobre esto, el líder nacional del PRD, Ángel Ávila dijo que era muy extraño que una empresa creada por el expresidente, en su sexenio haya obtenido tantos contratos y dijo que aquí hay algo que no cuadra, por lo que el gobierno de la Cuarta Transformación debería investigar.

"Se nos ha prometido mucho que se va a investigar a fondo, y se va a dar con responsables si es que hubo actos de corrupción, a la fecha pareciera ser que el único personaje que ha pagado por actos de corrupción es la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, pero fuera de ahí ningún otro personaje del círculo cercano de Peña Nieto ha sido señalado", dijo el perredista.

Aseguró que se tienen que investigar todas las acciones del pasado que pudieran tener indicios de corrupción.

"Yo creo que es lo que hace cualquier administración que cumpla con la ley y la Constitución, es decir, no esconder debajo de la alfombra nada, pareciera ser que al presidente López Obrador le gusta investigar del sexenio de Felipe Calderón hacía atrás para estarse peleando con Fox y Calderón, creo que sí hay algún indicio de corrupción o de malas prácticas en el sexenio pasado tiene que proceder, pero hoy pareciera que solo son llamaradas de petate, que solo son dichos, pero no hay sustento o hechos, no hay culpables en la cárcel pagando actos de corrupción", aseguró el perredista, Ángel Ávila.