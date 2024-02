Entrevista con Canal Red: AMLO asegura que la Oposición está perdida

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró, en entrevista para Canal Red, que los de la Oposición "están perdidos" y confió en que la presidencia va quedar en "buenas manos", pues, dijo, va a continuar la transformación.

¿Cómo está la oposición mexicana, la ve fuerte, es una amenaza?, le preguntó la periodista rusa Inna Afinogenova.