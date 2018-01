¡Sin censura! Mario Villanueva clama justicia para su caso

Redacción/SIPSE

ESTADO DE MÉXICO.- ‘Que se aplique la ley, no pido más’, dijo Mario Villanueva Madrid, ex gobernador de Quintana Roo en entrevista exclusiva al periodista Ciro Gómez Leyva, desde el Reclusorio Norte, a su regreso de Estados Unidos.

Fue detenido en mayo de 2001 a los 52 años de edad y fue el primer ex gobernador encarcelado. Actualmente tras 17 años de reclusión, clama justicia desde el Reclusorio Norte, en el Estado de México.

Villanueva afirma sólo Diego Fernández de Cevallos buscó defenderlo, mientras que 26 testigos protegidos lo inculparon de lavado de dinero y narcotráfico.

También te puede interesar: Mujeres mexicanas ganan 194% menos que los hombres

Señaló también que Roberto 'Madrazo andaba buscando apoyo' y le prometió atender su caso, al igual que Manlio Fabio Beltrones, sin embargo ninguno de los dos lo apoyaron o atendieron su llamado.

Recalcó que cuenta con problemas de salud que obligan a las autoridades a mandarlo a su casa, a una prisión domiciliada, a fin de que sea atendido médicamente, sin que esto aún se concrete.

Otro político que menciona en la entrevista es Fidel Herrera Beltrán, ex gobernador de Veracruz, quien le mandó decir con un enviado, "díganle a Mario que me dé por muerto". El ex gobernador de Quintana Roo recaló que entiende que no quisieran saber de él y que lo único que pedía era que revisaran su caso.

Esta fue la primera parte de la entrevista que continuará mañana a las 22.30 horas por el canal de Imagen Noticias y que afirman seguirá sorprendiendo a quienes sigan el caso.

A lo largo de esta, asegura Gómez Leyva que el ex gobernador hace más revelaciones sobre los motivos de su encarcelamiento, menciona a otros políticos y la razón de los señalamientos en su contra, así como su necesidad de justicia.