Ernesto Zedillo pide un presidente que no mienta ni divida a la sociedad

El ex mandatario Ernesto Zedillo expresó este miércoles que espera que a México no lo gobierne alguien que dice mentiras a las personas y que no reconoce sus equivocaciones.

"Me gustaría ver un Presidente que no sea elegido mintiendo a la gente, un Presidente que no gobierne mintiendo a la gente, culpando a otros por sus propios errores".

Declaró durante su participación en el Foro Global sobre Problemas de Disparidad en América Latina, Palestina e Irán, organizado por el Instituto Pearson, de la Universidad de Chicago.

Añadió que le gustaría ver en México a alguien que no explote las necesidades de las personas.

“Me gustaría que llegue alguien que escuche a la gente y reconozca lo complejo que son nuestros problemas. Pero también alguien que no explote esas necesidades creando un discurso demagogo."

"Prometiendo cosas que no serán entregadas, efectivamente; que tampoco divida a nuestras sociedades, prometiendo las reformas que nuestro país y los países necesitan en América Latina", añadió el ex jefe del ejecutivo federal.

Zedillo se pronunció a favor de un presidente que asuma toda la responsabilidad de sus acciones.

"Porque es muy fácil culpar siempre a los otros, a los extranjeros", resaltó en su mensaje

Ernesto Zedillo gobernó en el país de 1994 al 2000 actualmente es investigador de la Universidad de Yale, reconoció que las políticas de apertura comercial y estabilización de la economía que se siguieron en su administración no fueron suficientes para impulsar el desarrollo de la nación.

Con información de Reforma y Latinus