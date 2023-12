Eruviel Ávila cosecha críticas tras pedir perdón por llamar incapaz a Sheinbaum

El senador Eruviel Ávila pidió perdón por haber sostenido en 2018 que Claudia Sheinbaum no estaba capacitada para gobernar la Ciudad de México, sin embargo, esto sólo provocó que le llovieran críticas en redes sociales, por "traidor" y "oportunista".

"Fue un comentario a la ligera", se zafó el ex gobernador del Estado de México con un video un día después de haberse incorporado al equipo de la morenista, ahora precandidata a la Presidencia de la República.

En 2018, en una entrevista con REFORMA, Eruviel Ávila había declarado que respetaba a Sheinbaum "por ser mujer, pero no está capacitada para servir a esta gran Ciudad de México".