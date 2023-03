‘Es inteligencia’: AMLO niega espionaje del ejército a periodistas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que el Ejército Mexicano haya realizado espionaje a través del sistema Pegasus al activista Raymundo Ramos ni a periodistas.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario fue cuestionado por una corresponsal de Animal Político, sobre el espionaje ilegal que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) ha realizado a civiles.

Ante esto, López Obrador afirmó que no hay ninguna ilegalidad, pues se trató de un trabajo de inteligencia.

"Se tiene que hacer la investigación, que no es espionaje, es distinto, y el Instituto de Inteligencia del Gobierno hace investigación porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación, inteligencia, para no usar la fuerza, es mejor la inteligencia que la fuerza", dijo en conferencia mañanera.