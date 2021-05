‘Es la más guapa y nos da mucho gusto', AMLO felicita a Andrea Meza

Claudia Guerrero

MÉXICO.- Durante esta mañana del lunes en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a la mexicana Andrea Meza, quien ayer por la noche se coronó como Miss Universo 2021.

La chihuahuense de 26 años se convirtió en la tercera mexicana en coronarse como Miss Universo, tras Lupita Jones, en 1991, y Ximena Navarrete, en 2010.

Superó a otras 73 participantes en una ceremonia realizada en Florida, incluidas las finalistas, representantes de Brasil (Julia Gama), República Dominicana (Kimberly Jiménez), Adline Castelino (India) y Janick Maceta (Perú).

La chihuahuense es ingeniera en Software y vegana, Meza aseguró que era una chica insegura y hasta dudó de su belleza.

"En un pasado yo no me sentía feliz con cómo me veía. No me sentía bonita", aseguró.