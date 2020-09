¿Es Macuspana, cuna de AMLO, tierra de moches e impunidad?

Jorge Ricardo, Benito Jiménez e Isabella González

MÉXICO.- La diputada local Dolores del Carmen Gutiérrez acusó que el gobierno de Tabasco despliega un manto de impunidad ante las irregularidades que se han presentado en Macuspana y otros municipios gobernados por Morena.

Grupo Reforma difundió ayer que fueron observadas en las cuentas públicas de 2019 y lo que va de 2020 faltantes por 223 millones de pesos en diversas partidas presupuestales del municipio tabasqueño. En medio de esas revelaciones, los integrantes del cabildo, entre ellos Concepción Falcón, cuñada del presidente Andrés Manuel López Obrador, renunciaron y fue designado un concejo municipal sustituto.

"La cuerda se tenía que reventar por lo más frágil: las alcaldías, donde los moches son el pan de cada día y los negocios familiares, la carta de presentación. Las pésimas gestiones administrativas que viven los municipios por la llamada 4T no tienen precedente", dijo la legisladora al argumentar su reclamo por la renuncia del cabildo de Macuspana.

Dolores del Carmen Gutiérrez fue ferviente promotora de AMLO en Tabasco. Incluso en 2006 fue representante del líder tabasqueño y posteriormente promotora de sus redes ciudadanas. Llegó a ser senadora por el PRD, partido que no abandonó cuando AMLO fundó Morena.

Paga caro Tabasco por Morena

En su opinión, Tabasco "paga caro" el darle poder total a Morena.

"Tabasco está pagando muy caro el haberse ido de bruces en el famoso 'seis de seis' en las elecciones 2018. Es decir (votar por) la planilla completa para Morena, sin ponerse a ver verdaderamente la preparación ni el perfil ni la propuesta de gobierno y quedan como alcaldes y alcaldesas gente que verdaderamente ha dejado mucho que desear".

Ante esto se han suscitado irregularidades administrativas que quieren, en su opinión, encubrirse con el cambio precipitado de gobiernos electos.

"Los alcaldes de Morena, muchos de ellos por cierto impresentables, improvisados y sin experiencia en el servicio público. Ahí están los que juraban no mentir no robar y no traicionar. Sin embargo, el asunto es más grave de lo que parece, se trata de apostar al olvido para que, de cara a las próximas elecciones, la ciudadanía de Tabasco olvide la fallida gestión de los alcaldes de Morena", dijo el pasado 5 de septiembre en tribuna.

La diputada perredista sostuvo que el daño al erario es evidente y de dominio público.

"Claramente visible ante la falta de servicios municipales y más aún de la nueva camada de empresarios de la 4T que sin descaro y pudor exhiben su nueva vida en las redes sociales", insistió.

Gutiérrez dijo a Grupo Reforma que el nuevo concejo municipal, designado por el Congreso, está encabezado por un amigo del gobernador (Mauro Winzig).

"Evidentemente lo que no pueden ocultar es que dentro de quienes renuncian está la síndico de Hacienda que, efectivamente, es la cuñada del presidente", añadió.