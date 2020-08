"Es universal", es para todos, afirma AMLO respecto a vacuna contra Covid-19

Claudia Guerrero

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la vacuna contra Covid-19 que se producirá en el país será para todos y representará un costo menor a los 25 mil millones de pesos estimados.

"El costo tiene que ver con los insumos para la elaboración, pero no es una empresa que vaya a lucrar con la vacuna, por eso el costo es mínimo, yo hablé aquí hace unos días de que nosotros teníamos una reserva de recursos para adquirir la vacuna y hablé de tres montos: de 100 mil millones, 50 mil millones y 25 mil millones de pesos", expuso en su conferencia de prensa mañanera de este jueves.

"Este acuerdo va a significar un monto menor a los 25 mil millones para que tengan acceso a la vacuna todos los mexicanos, todos, se dice universal, pero a veces no se entiende qué significa el término universal entonces con 'es universal' es para todos y nosotros tenemos que cumplir con lo que establece el artículo cuarto de la Constitución, el derecho del pueblo a la salud y a la atención médica, medicamentos y vacunas gratuitos, para que esto quede completamente claro".

Grupos vulnerables serán atendidos

López Obrador advirtió que la distribución del biológico será general y no debe haber preocupación entre los grupos vulnerables, pues no se quedarán al final.

"En otros países puede ser que se decida cobrar o seleccionar a quién se vacuna y a quién no, nosotros, para que no haya ninguna duda y también para darle garantía a todo nuestro pueblo, van a tener todos los mexicanos acceso a la vacuna y no debe haber preocupación por la gente pobre, tiene garantizada la vacuna la gente más humilde, la gente más pobre y no se va a quedar al final, ya sabemos que por el bien de todos primero los pobres", dijo.

"Y los enfermos y los adultos mayores y los médicos y las enfermeras, pero todos, todos".

El gobierno federal informó hoy del acuerdo alcanzado por México y Argentina con la farmacéutica AstraZeneca para producir la vacuna contra Covid-19, proyecto que está en fase 3, y cuyos resultados se esperan para noviembre, a fin de que la manufactura inicie en el primer trimestre de 2021.