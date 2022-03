Esposa de "El Bronco" lo visita en penal: lleva cartas de sus hijos

Adalina Dávalos Martínez, esposa del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, lo visitó en el penal 2 de Apodaca para apoyarlo, darle ánimos y leerle "cartitas de todo lo que sus hijos escriben todos los días".

La expresidenta del DIF estatal declinó comentar sobre la situación que enfrenta el exmandatario, tanto en lo legal como respecto a un posible "trasfondo" en el proceso que lo llevó a estar preso, acusado por delitos electorales, derivados de intención de alcanzar la Presidencia de la República como candidato independiente.

Al salir del centro penitenciario acompañada por el abogado Gabriel García, Adalina comentó que Rodríguez Calderón ya está mejor de los problemas de salud que sufrió hace unos días y que, agregó, venía arrastrando desde hace tiempo, relacionados con la presión arterial y una diverticulitis que, afirmó, se le está atendiendo bien, como a cualquier otro interno, por parte de personal médico del reclusorio, a fin de evitar un posible traslado a un centro hospitalario.

Sobre la situación que enfrenta la familia, Dávalos Martínez señaló,