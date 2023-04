El mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador acusó que la esposa del ex Secretario de Salud Julio Frenk vendía un medicamento al Seguro Popular.

En su regreso a la mañanera, el Mandatario federal aseveró que se trata de un diurético que era dañino para la salud que fue posteriormente prohibido por la Cofepris.

Frenk fue Secretario de Salud del año 2000 al 2006 durante el sexenio de Vicente Fox.

"Vendían medicamentos y vendía un medicamento que luego C ofepris tuvo que prohibir , porque supuestamente era para bajar de peso, un diurético dañino, eso era el Seguro Popular" , agregó.

El jefe del ejecutivo recordó que durante Gobiernos anteriores había anomalías en la adquisición de medicamentos.

Además, acusó que el ISSSTE fue desmantelado porque "se dedicaron a saquear".

"Imagínense lo que hicieron con el ISSSTE, estuvo ahí en el ISSSTE la maestra Elba Esther (Gordillo), bueno, ella fue la que impuso a (Miguel Ángel) Yunes, ex Gobernadores del PRI, uno de Chihuahua y otros que se dedicaron a saquear, hasta para hacer un análisis de sangre había que ir a un laboratorio privado, todos los servicios subrogados, subcontratados, el ISSSTE lo dejaron como un cascarón, nada es del ISSSTE” .