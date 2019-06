Espriú contradice a AMLO por amparos

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, dijo que no está de acuerdo con los señalamientos del presidente, quien ayer en la mañana aseguró que los amparos contra Santa Lucía son impuestos por “los corruptos” a los que “se les cebó” el negocio del NAIM.

Jiménez Espriú explicó que los amparos son “un procedimiento legal que existe”, aunque no han generado en las obras porque ni siquiera han comenzado.

Espriú negó que en el resto de las obras haya subejercicio y aseguró que 90 por ciento del presupuesto ya está comprometido mediante licitaciones y contratos.

También negó que sean ciertas las versiones que hablan de que tiene intenciones de renunciar al gabinete.

“Lo leí en algún periódico de chismes, de esos que hay por ahí, pero me da mucha risa. Mientras el presidente así lo considere y el cuerpo lo permita (continuaré)”, dijo.

Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque se molesten las asociaciones de abogados, él ejercerá su derecho a expresarse sobre los amparos interpuestos contra la cancelación del aeropuerto en Texcoco.

“Salió una asociación de abogados diciendo que no se podía hablar del asunto; pues hago uso de mi derecho de manifestación. Ni modo que me vayan a callar, que ya no voy a poder hablar”.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador dijo que “los corruptos” que tenían la construcción del aeropuerto en Texcoco, están inconformes porque no pudieron concretar la transa.