Estas son las propuestas de las primeras diputadas LGBT+ en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Establecer los crímenes de odio como causal de discriminación, prohibir terapias de conversión, establecer el día nacional de la población transgénero, y programas de prevención de la discriminación, entre otras, son algunas de las propuestas de las cuatro diputadas que llegarán a las Cámara de Diputados como abiertas representantes de la diversidad sexual y la comunidad LGBT+.

La licenciada en administración de empresas y estudiante de literatura, María Clemente García (transgénero), cuenta con una amplia agenda en la materia. Su principal lucha será reformar el artículo 1º, con el objetivo de incluir como causal como discriminación a la orientación sexual y a la expresión de la identidad de género.

"Estoy orgullosa de poder representar una agenda feminista y de diversidad sexual desde una plataforma como lo es el Movimiento Regeneración Nacional, desde hace muchos años he sido activista por los derechos de la diversidad sexual y esa será mi principal labor, representar una comunidad que está integrada entre el 10 y 11% de la población en el país, a quienes actualmente no les son respetados de manera integral todos sus derechos y ese es justamente el compromiso que tenemos con la ciudadanía", expuso a EL UNIVERSAL.

La diputada, quien por motivos de discriminación no ha podido ejercer su carrera y se ha tenido que ganar la vida como taxista en Ciudad de México, también va por fortalecer al Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred); incluir a los crímenes de odio como causal de discriminación; y prohibir las terapias de conversión de orientación sexual e identidad y/o expresión de género a nivel nacional.

"Es importante defender a la población LGBT+ porque México es uno de los países con mayor diversidad sexual en el mundo. Solo por poner un ejemplo, con 64% México fue uno de los tres países principales donde las personas dijeron tener un familiar un amigo o colega en la comunidad LGBT+, solamente después de Brasil y de Chile, entre 8 y 11% se considera no heterosexual", señaló.

También de Morena llega la empresaria restaurantera del estado de Veracruz, Salma Luévano, quien es activista social desde hace más de 20 años y la primera mujer transgénero que llega a San Lázaro por la cuota arcoíris.

Su principal propuesta es replicar las cuotas arcoíris como una acción afirmativa en todos los órganos de dirección del país a nivel federal, estatal y municipal.

"Lucharé por ese libre tránsito políticamente para nuestra población, que haya más diputadas, más regidoras, presidentas municipales, gobernadores de la comunidad", expuso.

La diputada suplente de Movimiento Ciudadano, Fernanda Félix, busca prohibir la discriminación motivada por orientaciones sexuales, mientras que Celeste Ascencio, diputada de Morena abiertamente lesbiana que logró la reelección, detalló a El Gran Diario de México que en la 64 legislatura impulsó al menos 12 reformas que se quedaron en el tintero.

"En la 64 Legislatura presenté bastantes iniciativas, llama la atención porque a pesar de haber tanto rezago en la materia no se legisló, no se pudieron aprobar, se quedaron en el tintero y yo seguiré trabajando en ello, es importante no quitar el dedo del renglón", expresó.

La legisladora purépecha, recordó que ella ha sido víctima de triple discriminación, por ser purépecha, lesbiana, y mujer, por lo que no zanjará en su lucha, y buscará pertenecer a las Comisiones de pueblos indígenas, educación y equidad de género.

En materia de diversidad sexual buscará que el 26 de noviembre se declare Día Nacional de la Memoria Trasgénero, mientras que el 13 de noviembre de cada año sea el Día Nacional de la Población Transgénero; también va por endurecer las sanciones al delito de homicidio en contra de personas con motivo de su preferencia u orientación sexual; garantizar la igualdad del proceso penal de las personas que integran la población de la diversidad sexual; programas de apoyo a personas adultas mayores en situación de riesgo o desamparo pertenecientes a la diversidad sexual; así como normas para prevenir la discriminación en el trabajo, entre otras.

También te puede interesar:

Congreso avanza con el reconocimiento de derechos LGBT

Comunidad LGBT+ se apodera de 'El Pípila' en Guanajuato

DC presenta al primer Robin LGBT+ en comic de Batman