Esto debes hacer para evitar llamadas de publicidad de bancos

Las molestas llamadas de publicidad de servicios bancarios o de crédito tienen solución, y acá te explicamos cómo evitar que lleguen a tu teléfono.

Muchas personas afirman sentirse asediadas por estas llamadas que ofrecen créditos, préstamos o tarjetas de crédito no solicitadas. Para librarte de ellas debes registraren al REPEP; y en la Condusef, cuando se trata de bancos o aseguradoras.

¿Qué es el Registro Público Para Evitar Publicidad (REPEP)?

Es un mecanismo para la protección de los derechos de los consumidores a no ser molestados con publicidad no deseada y su información no marítima utilizada con fines mercadotécnicos o publicitarios, mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto.

El registro al REPEP, la persona debería llamar desde el número, al que le ha estado llegando a la publicidad, y marcar al 018000048247 y en 60 segundos ya estará registrado.

El registro al REPEP, la persona debería llamar desde su número, al que le ha estado llegando la publicidad, y marcar al 018000048247 y en 60 segundos ya estará registrado. (PROFECO)

Pero si después de 30 días, posteriores a tu registro aún continúas recibiendo llamadas o mensajes de texto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desplegó en sus redes sociales cómo reportar el número telefónico de las cuales han estado haciendo las llamadas de molestia.

En su cuenta de twitter detallado que la persona tiene que enviar un correo electrónico a: [email protected] y que tener la siguiente información: tiene

Primero: Nombre del proveedor y el número telefónico del cual recibir la llamada.

Segundo: Relación de los hechos indicando la fecha en que le ofrecieron los bienes, productos o servicios.

Tercero: Número telefónico del consumidor.

¿Cómo me registro ante Condusef?

El registro para evitar que los bancos o instituciones financieras te hablen para ofrecer productos se puede realizar en cualquier oficina de la Comisión, también de forma telefónica o digital.

En el caso de publicidad de servicios financieros y aseguradoras ingresa tu número telefónico al #REUS de la Condusef (CONDUCEF)

- Llama al teléfono 01800 999 8080 desde el teléfono que quieras restringir (casa u oficina).

- Proporciona los datos personales que te soliciten para realizar este registro.

Vía digital

- Ingresa al módulo del REUS en la página web de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

- Registra tus datos (nombre y teléfono(s) o correo(s) a restringir) y en su caso puedes seleccionar dos instituciones que sí quieras que te llamen.

- En caso de registrar un teléfono fijo, anexa en este apartado tu comprobante telefónico digitalizado e identificación oficial.

❌📲 Evita las llamadas molestas de publicidad no deseada con el 👉 #REPEP.



🗓️ Si después de 30 días posteriores a tu registro aún continúas recibiendo llamadas o mensajes de texto, envíanos un correo electrónico con la siguiente información. 👇



📧 [email protected] pic.twitter.com/VSjjCyDAzL — Profeco (@Profeco) October 31, 2021

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Marcas 'mentirosas' de bóxers serán retiradas del mercado: Profeco

Ilegal que aerolíneas cobren equipaje de mano, advierte Profeco

Profeco bloqueará del mercado a estas marcas de sopa instantánea