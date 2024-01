¡ONCE! Sabemos que faltan cada vez más pocos días para cantar a todo pulmón ‘Cheer up Baby’ y ‘Set Me Free’ en los esperados conciertos de Twice de su ‘Ready to Be World Tour’, en el emblemático Foro Sol de la Ciudad de México.

Al ser una o ambas noches que de seguro no olvidarás en tu vida, quieres estar lo más preparado y sin angustias, con el celular cien por ciento cargado y manteniéndote constantemente hidratado.

Es por esto que te informamos con anticipación aquellos objetos que puedes y no ingresar al recinto el viernes 02 y sábado 03 de febrero.

De acuerdo con información de OCESA K-pop, los ONCEs mexicanos e internacionales podrán entrar con lo siguiente:

Lightsticks (candybongs, entre otros)

Peluches (lovelys)

Banners (33 x 13 centímetros)

Lentes

Sombreros o gorras

Banderas sin asta (con un máximo de 1 metro)

Cámaras no profesionales (instantáneas o desechables).

Aquellos objetos que no están permitidos son:

Cámaras profesionales

Comida o bebidas

Rayos láser

Equipo profesional de video o audio

Accesorios para cámaras.

Knock Knock: Recomendaciones previas al concierto

Usa calzado cómodo: en el mundo del kpop los outfits inspirados en los MVs lo son todo, pero recuerda que estarás bastante tiempo de pie, por lo que utilizar tacones o zapatos ‘cute’ pero no cómodos, arruinarán por completo tu experiencia.

en el mundo del kpop los outfits inspirados en los MVs lo son todo, pero recuerda que estarás bastante tiempo de pie, por lo que utilizar tacones o zapatos ‘cute’ pero no cómodos, arruinarán por completo tu experiencia. Carga al 100% tu celular: es muy importante mantenerse en comunicación con nuestros familiares o amigos que saben que irás al show, sin embargo, recuerda utilizar tu celular sólo para mensajes importantes y no para ver memes o entrar a aplicaciones que harán que tu batería se agote más rápido.

es muy importante mantenerse en comunicación con nuestros familiares o amigos que saben que irás al show, sin embargo, recuerda utilizar tu celular sólo para mensajes importantes y no para ver memes o entrar a aplicaciones que harán que tu batería se agote más rápido. Hidrátate con moderación: seguramente, muchos fanáticos se formarán horas antes de que abran las puertas del recinto, por lo que se recomienda tomar agua con moderación, ya que será un poco complicado encontrar un baño y mantener tu lugar en la fila.

¡Disfruta de TWICE junto a otros ONCEs!

Lo más pero lo más importante de todo es que la pases increíble mientras cantas a todo pulmón tus canciones favoritas de TWICE, en compañía de tus amigos ONCEs o de otros fanáticos que de seguro no conoces pero que comparten el mismo amor que tú por Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu.

Con información de OCESA K-pop