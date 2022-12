EU alerta a sus ciudadanos por detención del hermano de "El Mencho"

La Embajada de Estados Unidos encendió las alertas ante la detención en Tlajomulco de Antonio Oseguera Cervantes, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la noticia dada a conocer por la Secretaría de la Defensa Nacional, la representación estadounidense envió una alerta de seguridad a sus trabajadores y ciudadanos en Jalisco.

Por lo anterior recomendó a sus ciudadanos estar atentos a su entorno, mantenerse al tanto a través de medios locales, mantener un bajo perfil y alto nivel de alerta.

Mexico: The State of Jalisco has issued a state-wide Security Alert & increased security presence in the Guadalajara metropolitan area following the reported arrest of a cartel member. Potential for conflicts between police & criminal elements. More at: https://t.co/TcvsA6o1Ts pic.twitter.com/ZMpCm53xK8