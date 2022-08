El Consulado General de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta tras los hechos violentos ocurridos en la tarde del viernes en Baja California.

En un comunicado, el consulado indicó que estaba al tanto de reportes de múltiples incendios a vehículos y bloqueos por lo que pidió a sus empleados mantenerse resguardados.

-Evitar el área

-Buscar resguardo seguro si ya se encuentra en el área

-Escuche las actualizaciones en los medios locales

-Manténgase atento a su alrededor

-Avise a sus amistades y familiares respecto a su seguridad

2/2 Actions to Take:

-Avoid the area

-Seek secure shelter, if in the area

-Monitor local media for updates

-Be aware of your surroundings

-Notify friends and family of your safety