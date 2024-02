EU vs. México: La polémica tras informe del NYT contra AMLO

En menos de un mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido protagonista de reportes periodísticos estadounidenses sobre supuestas indagatorias de EU que presuntamente lo vinculan, de una u otra forma, con el narcotráfico. Esta es la última de las polémicas de AMLO:

Tan sólo semanas después de la polémica publicación de ProPublica, el periódico The New York Times publicó el pasado jueves 22 de febrero que el Gobierno de Estados Unidos indagó posibles vínculos de aliados del presidente López Obrador con cárteles de la droga.

Pero el periódico neoyorquino ni siquiera había publicado el reportaje cuando el presidente López Obrador se adelantó a exhibir las preguntas que intentó realizarle la jefa de la oficina del Times para México, Centroamérica y el Caribe.

“La corresponsal del New York Times envía a Jesús (Ramírez) un cuestionario, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA, en donde gentes vinculadas a mí recibieron dinero (del narco). Ya no en el 2006, en el 2018. Incluso que entregaron dinero a mis hijos" , dijo López Obrador durante su conferencia matutina.

El mandatario federal dijo en varias ocasiones que el reportaje era falso y calumniador.

-Ismael "El Mayo" Zambada presuntamente se reunió con uno de los "confidentes" de AMLO previo a las elecciones de 2018

-Tras los comicios, un líder del cártel de Los Zetas habría dado cuatro millones de dólares a dos aliados de López Obrador para salir de prisión

-Cárteles supuestamente poseen videos de los hijos de López Obrador recogiendo dinero del narco

-Otro señalamiento indica que casi al mismo tiempo en que AMLO viajó a Sinaloa y se encontró como la difunta madre de Joaquín "El Chapo" Guzmán en 2020, intermediarios del tabasqueño presuntamente recibieron pagos de cárteles

Sin embargo, el periódico no citó nombres, fechas ni agencias investigadoras de EU.

Horas después de que el presidente López Obrador pidiera a Estados Unidos informar sobre dicha indagatoria, la Casa Blanca rechazó la existencia de alguna investigación.

“Yo espero que el Gobierno de EU exprese algo, manifieste algo. También, si no quieren decir nada, si no quieren actuar con transparencia, es su asunto, pero cualquier Gobierno democrático, defensor de las libertades, tendría que informar" , reclamó AMLO.

En respuesta, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que no hubo tal investigación.

En el reportaje, el New York Times estableció que personas familiarizadas con la investigación señalaron que se le dio carpetazo al tema tras el fracaso de "un caso de corrupción separado y altamente polémico" .

"No hay investigación sobre el presidente López Obrador. El Departamento de Justicia habría sido el encargado de revisar cualquier acusación en ese sentido" , aseguró Kirby en conferencia virtual.

Además de exhibir el cuestionario de la corresponsal, AMLO también reveló los datos personales de la periodista Natalie Kitroeff, lo cual fue tachado por el Times como una "táctica preocupante".

Por su parte, el INAI informó que revisará si la revelación hecha por el tabasqueño viola la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

La investigación aclaró el INAI, la inició de oficio, sin embargo, también está a la espera de que la periodista ejerza su derecho y presente una querella.

Sin embargo, López Obrador negó que fuera un error haber revelado la información personal de Kitroeff y, en cambio, aseguró que por encima de la Ley está la autoridad moral.

"¿Y qué hacemos con la Ley de Transparencia, señor Presidente?" , le cuestionó una periodista de Univisión en la mañanera de este viernes 23 de febrero.