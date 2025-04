EU no notificó a México sobre aranceles al jitomate: revela Sheinbaum

Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno de Estados Unidos no notificó oficialmente a México sobre la imposición de aranceles al jitomate.

Según explicó, la comunicación fue enviada únicamente a los abogados de los productores en territorio estadounidense, omitiendo al Gobierno de México, lo cual calificó como un procedimiento inadecuado.

Sheinbaum agregó que dicha notificación debió haberse realizado directamente a las autoridades mexicanas.

“No se notificó al gobierno mexicano, ni a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores ni a través de la Secretaría de Economía, ni a través de la Secretaría de Agricultura”, expuso este martes en su conferencia matutina.

"No se notificó al gobierno mexicano”: Sheinbaum sobre aranceles al jitomate



¿Aranceles al jitomate mexicano? SADER explica nueva medida de EU

Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, aclaró que la reciente decisión del gobierno de Estados Unidos respecto al jitomate mexicano no se trata de un arancel en el sentido tradicional.

A pesar del anuncio de la administración de Donald Trump sobre un impuesto del 20.91% a las importaciones de este producto, el funcionario explicó que la medida forma parte de una investigación antidumping, es decir, una acusación de competencia desleal.

Berdegué explicó que el dumping ocurre cuando alguien vende un producto por debajo de su valor real con la intención de desplazar a la competencia del mercado. Según esta lógica, se estaría penalizando a México por supuestamente vender jitomates a precios injustamente bajos.

Compartimos el mensaje íntegro del secretario @JulioBerdegue explicando la situación de las exportaciones de jitomate mexicano.



En Estados Unidos, el 90% de las importaciones de este cultivo provienen de nuestra nación. pic.twitter.com/5WNLpaOFk3 — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) April 15, 2025

Desde 1996, las exportaciones mexicanas de jitomate han estado sujetas a un acuerdo de suspensión que evita una sanción formal bajo una investigación antidumping. Sin embargo, productores de Florida han insistido durante años en que los agricultores mexicanos venden por debajo del costo.

“Los productores de Florida nos han acusado de que los productores mexicanos venden sus tomates en Estados Unidos por debajo de los costos; lo cual no es cierto pero llevan décadas en esa historia”, señaló Berdegué.

Una medida que afecta a consumidores y productores

La medida propuesta impactaría al 90% del jitomate que se consume en Estados Unidos, ya que una amplia mayoría de estos productos provienen de México. Aun así, Berdegué enfatizó que las acusaciones de dumping no tienen sustento, y recordó que en casi tres décadas se han firmado cinco acuerdos distintos para suspender la investigación.

El más reciente, en 2019, fue pactado entre el Departamento de Comercio de Estados Unidos y los productores y exportadores mexicanos, sin intervención directa del gobierno mexicano.

No obstante, por la presión renovada de los productores floridanos, se reactivó la investigación y, como resultado, se impuso esta cuota compensatoria. Berdegué recalcó que no se trata de un arancel, sino de una medida correctiva que podría aplicarse a partir del 14 de julio, si no se llega a un nuevo acuerdo.

México responde y busca diálogo con Estados Unidos

El gobierno mexicano espera resolver el conflicto mediante el diálogo, tal como ha ocurrido en el pasado.

“Hace seis años había ocurrido lo mismo pero se suspende la aplicación y se ha suspendido año con año”, recordó el secretario.

México también tiene abiertas dos investigaciones por prácticas similares contra Estados Unidos. Una, ya concluida, es por la venta de pollo estadounidense por debajo del precio de mercado. Aunque el caso cerró en 2012, México ha optado por no aplicar sanciones mientras continúan las negociaciones.

El otro proceso, aún en etapa inicial, está enfocado en las importaciones de pierna de cerdo.

Berdegué concluyó que México seguirá buscando una solución diplomática, pero subrayó que la prioridad es proteger a los productores mexicanos frente a acusaciones infundadas y prácticas desleales.

