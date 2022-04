EU ve oportunidad de inversión en el Sureste de México

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que su gobierno tiene puesta la mirada en el sureste de México por la oportunidad de inversión en proyectos como el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

“Nosotros como el gobierno de Estados Unidos y hablando de la visita del presidente Biden, vemos oportunidad, vemos optimismo, vemos que con este proyecto y otros esfuerzos que vamos a estar haciendo en Centroamérica que esta región de las américas, allá es donde está el futuro de la economía, también de la democracia, no podemos fallar, tenemos mucho que hacer”.

En el histórico Fuerte de San Juan de Ulúa, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, empresarios de Estados Unidos y Canadá del sector automotriz, energía y cadenas de suministro, el diplomático recordó que desde hace 100 años el Istmo es una zona estratégica, pero no se ha podido desarrollar como deberían hacerlo.

En ese contexto, el embajador Salazar reiteró que la relación entre Estados Unidos y México es para siempre, aunque siempre ha habido diferencias éstas han sido con respeto y ese respeto es la época que ha iniciado el presidente Biden y el presidente López Obrador.

“Lo vamos a ver en la Cumbre de las Américas en unas cinco semanas, cuál va a ser el papel de Estados Unidos y México en lo que se ve, aquí en esta parte del hemisferio”.

Rompe protocolo

Al término del evento, el embajador Salazar rompió el protocolo y pidió a empresarios estadounidenses y canadienses exponer las ventajas de invertir en el corredor del Istmo de Tehuantepec.

“Otro comentario, y si me lo permite (dijo al ver al Presidente) y esto es un pecado mortal en la diplomacia, porque creo que Marcelo (Ebrard) me va a tirar un zapato, pero si me permite, nomás porque vinieron tan lejos y vinieron porque les dijimos que esto teníamos que tener la mirada al sur”.

Luego tomaron el micrófono Francisco Garza, presidente de General Motors México; Patrick Ottensmeyer, presidente de Kansas City Southern México; y Sandhya Ganapathy, Presidente de EDP Renewables para América del Norte.

Los empresarios expresaron su interés de invertir en el sureste mexicano.

