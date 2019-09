Evaluarán eliminar poderes en Tamaulipas, Veracruz y Guanajuato

Érika Hernández

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El próximo martes, la Comisión de Gobernación del Senado arrancará la discusión sobre la desaparición de poderes en Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz.

El presidente de ese órgano legislativo, Cristóbal Arias, informó que ese día trazarán la ruta para dictaminar si procede o no la petición del PAN y Morena.

De entrada, indicó el senador morenista, se propondrá la creación de un grupo de trabajo para que los senadores visiten los estados y analicen las pruebas que recabe la Comisión.

"Tenemos que ver si hay elementos, causales, un análisis serio y responsable. Hay precedentes de una subcomisión de trabajo para que se allegue de elementos, que se traslade a los estados.

"Que se garantice el derecho de audiencia a los actores políticos que representan a los poderes en esa entidad para conocer sus versiones, que no sea una discusión a cuatro paredes", indicó.

Hace unos días, el PAN presentó una solicitud para la desaparición de poderes en Veracruz, ante la destitución del Fiscal estatal, y más tarde, Morena demandó lo mismo pero en Guanajuato y Tamaulipas, con el argumento de que en ambos estados hay ingobernabilidad por la violencia.

Guanajuato y Tamaulipas viven ‘barbarie’, asegura Morena como justificación para la desaparición de poderes en esos estados

En entrevista, el ex perredista aseguró que en estas últimas entidades -gobernadas por el PAN- prevalece la "barbarie o carnicería humana", por lo que las autoridades están rebasadas para enfrentar ese problema.

Sin embargo, al cuestionarle que esa misma situación impera en Veracruz, encabezada por un Gobernador de Morena, argumentó que la solicitud de desaparición de poderes en ese estado no es por inseguridad, sino por la destitución del fiscal.

"Quizá son 10 estados, incluyendo a estos, pero no puede ir más allá la Comisión de lo que ha llegado o le han solicitado.

"El PAN dice que es una venganza política, Morena dice que no, lo que están perdiendo es el fondo, que hay una ingobernabilidad, principalmente derivado de la inseguridad, que no hay duda de que están rebasadas las autoridades locales para enfrentar este grave problema", indicó.

Hizo un llamado a los senadores de todos los partidos y a los Gobernadores de esas entidades a no polarizar más al tema y demostrar con hechos la viabilidad o no de dicha acción.

"Pero no con la descalificación, porque el Gobernador de Tamaulipas ha descalificado al Senado afirmando que no tienen atribuciones, no ha leído bien la Constitución, y lo conmino a que la lea porque sí tenemos atribuciones.

"Yo esperaría que no se polarice, están saliendo organismos empresariales, diciendo que hay injerencia, así que debe haber serenidad, de todos, pero principalmente de los gobernantes locales y que lo veamos todo en el cauce legal", indicó.

Aseguró que la ley establece cinco días hábiles para dictaminar el tema, pero hacerlo implicaría elaborar un dictamen "sobre las rodillas", por ello el martes que se agota ese plazo, se arranca la discusión y se irán pidiendo prórrogas hasta tener un documento final.