Evitarán más 'agresión jurídica’ a Elena Ríos; agresor quiere modificar delito

La saxofonista, María Elena Ríos; se encuentra en alerta, ya que su agresor mañana viernes 3 de febrero tendrá una audiencia en Oaxaca, luego de que su agresor, Vera Carrizal; pidiera que su delito sea modificado de intento de feminicidio a lesiones, luego de que en el 2019 atacó a Ríos con ácido.

Elena Ríos, indicó que días antes, denunció que el juez Teódulo Pacheco concedió a su agresor Vera Carrizal la prisión domiciliaria, argumentando que éste no tenía riesgo de fuga y que el delito de tentativa de feminicidio no ameritaba tenerlo durante el juicio en prisión.

La víctima aseguró que el juzgador, la defensa de Vera Carrizal y el mismo agresor, a quien acusan de ser el autor intelectual del ataque, la amenazaron, acosaron y ejercieron violencia contra ella en una audiencia virtual que duró 6 días.

"La audiencia es para dar a conocer si el amparo que solicitó Juan Antonio Vera Carrizal para reclasificar el delito se lo van a dar a favor o no, ya llevamos a cabo la audiencia el año pasado, pero todavía no nos daban respuesta, van a decidir si me quitan el delito de feminicidio por lesiones, que sería algo muy grave", dijo María Elena Ríos a Grupo REFORMA.