Que siempre no: ex embajadora niega haber confirmado nexos de García Luna con el narco

Alejandro Gael Montiel Hernández

CIUDAD DE MÉXICO.- La ex Embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, aseguró que nunca vio información corroborada sobre la participación en el narcotráfico del ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pero que siempre se maneja con cautela al trabajar con funcionarios.

No es la primera vez que Jacobson se refiere al tema. Durante un evento público en la Brookings Institution el pasado 13 de diciembre, había dicho que no le sorprendía el arresto de García Luna.

Let’s be clear about what I said—and have always said about former secretary Garcia Luna: 1. I never saw any CORROBORATED information of involvement in drug trafficking; 2. In an environment of many rumors, one is always cautious about working with officials;

— Roberta S Jacobson (@Jacobson_RS) May 4, 2020